إعلان

ناهد السباعي تتألق على الريد كاربت بإطلالة جريئة في سادس أيام مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

08:33 م 21/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 8 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 8 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 8 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 8 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (8)
  • عرض 8 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 8 صورة
    ناهد السباعي في مهرجان الجونة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة ناهد السباعي أنظار وعدسات كاميرات التصوير على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.

وشهد اليوم السادس من مهرجان الجونة في دورته الثامنة، تألق ناهد السباعي على الريد كاربت، بإطلالة جريئة وفاتنة، مرتدية فستان طويل وأنيق.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

الفنانة ناهد السباعي ناهد السباعي تتألق على الريد كاربت إطلالة ناهد السباعي سادس أيام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟
عاجل| بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل لمراقبة وقف النار في غزة