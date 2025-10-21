انتصار تمازح حضور فيلم "السادة الأفاضل" مع عروسة في الجونة السينمائي

بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

تصوير- علاء أحمد:

احتفلت الفنانة انتصار بالعرض الأول لفيلمها "السادة الأفاضل" الذي يعرض مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت انتصار على الريد كاربت بفستان واسع وحرصت على ممازحة عروسة المهرجان والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

يذكر أن الفنانة انتصار تشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

بالصور| بكاء يسرا وحسين فهمي في ندوة بمهرجان الجونة السينمائي لهذا السبب

بالدموع.. مصطفى هريدي يكشف مأساة ابتعاده عن ابنه: "ماشوفتش ابني من ٧ سنين"