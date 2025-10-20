نجلاء بدر تخطف الأنظار بـ "فستان جريء" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

حرصت الفنانة أمينة خليل على الظهور بإطلالة جريئة في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

خطفت أمينة خليل الأنظار على الريد كاربت بعد ظهورها بفستان أنيق وطويل، كما كشفت الصور عن وضعها لتاتو على ذراعها الأيسر.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.