"دلع وشياكة".. 8 صور لـ جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي

25 صورة لـ أبطال ونجوم فيلم "ولنا في الخيال.. حب" في مهرجان الجونة

نجلاء بدر تخطف الأنظار بـ "فستان جريء" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنظار الجمهور وعدسات كاميرات التصوير بعد تألقها على الريد كاربت في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وظهرت جيهان بفستان أنيق وطويل، كشف عن جمالها وأناقتها أمام الجمهور الحاضر في المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.