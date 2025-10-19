طلي بالأبيض.. 25 صورة لـ نجمات الفن بإطلالات أنيقة في مهرجان الجونة

تصوير / علاء أحمد:

شهدت افتتاحية اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، تألق غير عادي من نجمات الفن، اللاتي حرصن على الظهور بأفضل وأجمل الإطلالات أمام عدسات التصوير.

منذ انطلاقة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حرصت العديد من النجمات على ارتداء أفضل الفساتين التي تناسب الحدث الكبير المقام حاليًا في البحر الأحمر.

وشهدت أيام المهرجان توافد نجمات الفن على السجادة الحمراء بإطلالات جريئة ومميزة، تميزت أغلبها باللون الأبيض الهادئ.

حرصت العديد من النجمات على الظهور بالأبيض في مهرجان الجونة، أبرزهم ليلى علوي، جيهان الشماشرجي، أروى جودة، منة شلبي، أسماء جلال، وسامية الطرابلسي، وكيت بلانشيت وغيرهن.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

