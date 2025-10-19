تصوير - علاء أحمد:

حرصت النجمة يسرا الظهور على السجادة في اليوم الرابع بمهرجان الجونة السينمائي، بصحبة النجم حسين فهمي.

والتقطت الثنائي صورًا مميزة على الريد كاربت، بمهرجان الجونة، حيث ظهرت يسرا بفستان واسع ولامع، بينما ارتدى حسين فهمي بدلة سوداء كلاسيكية.

شهد اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

