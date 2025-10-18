الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

شهدت الاحتفالية الخاصة بالنجمة العالمية كيت بلانشيت والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثامنة، مساء السبت 18 أكتوبر، حضور كوكبة من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور: ليلى علوي، درة، ريا أبي راشد، أحمد مالك. ويعد هذا الظهور هو الثاني لـ كيت، ضمن فعاليات المهرجان، بعد تواجدها على السجادة الحمراء لعرض فيلمها father mother sister brother.

كما حرص على الترحيب بالنجمة كيت بلانشيت مؤسسا مهرجان الجونة السينمائي المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس، وعدد كبير من القائمين على الدورة الثامنة، بينهم: المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، المدير الفني للمهرجان ماريان خوري، مدير البرمجة الناقد أندرو محسن .

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.