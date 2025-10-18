"ممشوقة القوام".. هدى المفتي تخطف الأنظار بفستان جريء في مهرجان الجونة

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة هدى المفتي أنظار المتابعين والجمهور، بعد ظهورها بإطلالة جريئة ومميزة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وظهرت هدى المفتي على الريد كاربت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جريئة مرتدية فستان أزرق مفتوح الصدر من الأعلى، والتي لفتت الأنظار بشكل كبير.

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة السينمائي، هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

اقرأ أيضا..

بعد أدائه القسم في الشيوخ.. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ "مرجان أحمد مرجان"

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)