تصوير / علاء أحمد:

أثارت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن بعد ظهورها بإطلالة غريبة وغير متوقعة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وظهرت سارة على "الريد كاربت" مرتدية فستان طويل بقماشه تشبه اللوحات الفنية، وخطفت أنظار المصورين بهذه الإطلالة الغريبة.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

