تصوير / علاء أحمد:

تقام مساء اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة في دورته الثامنة هذا العام، وسط حضور من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

شهدت السجادة الحمراء ظهور مميز لثنائيات النجوم والذين خطفوا أنظار المعجبين والجمهور وعدسات التصوير، أبرزهم ، خالد سليم وزوجتخ، ومنة القيعي وزوجها يوسف حشيش، وهاني رمزي وزوجته، والكاتب هيثم دبور وزوجته، وغيرهم من النجوم والنجمات.

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت، افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

