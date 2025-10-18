فستان جريء وأنيق لـ مي سليم في ثالث أيام الجونة السينمائي.. صور

بالصور| نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

أطلت الفنانة مي سليم على ريد كاربت ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أنيق وجريء، خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب الحضور.

حضرت مي سليم بفستان أسود مطرز وحرصت على تحية المتواجدين والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت، افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت.

كانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

