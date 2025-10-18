خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار على السجادة الحمراء من اليوم الثالث لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وظهرت جومانا بفستان "تايجر" على "الريد كاربت" خطفت به عدسات الكاميرات، ولاقت الصور إعجاب المتابعين بعد نشرها على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "الفستان تحفة"، "نورتي الفستان"، "قمر وخطيرة"، "جميلة أوي وتحفة".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.