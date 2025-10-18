قبل عرضه بمهرجان الجونة السينمائي.. طرح "بوستر" فيلم "وين ياخذنا الريح"

الجونة- منى الموجي:

قبل عرضه العربي الأول في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، تم الكشف عن الملصق الدعائي الرسمي للفيلم التونسي وين ياخذنا الريح للمخرجة آمال قلاتي والذي ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

يُظهر البوستر البطلين الرئيسيين للفيلم، سليم بكار وآية بالأغا، وهما يقفان في صحراء واسعة وعاصفة. يكسر صراخهما الصاخب الصمت المحيط بهما.

تدور أحداث الفيلم حول المتمردة، ذات التسعة عشر عامًا، ومهدي الخجول، ذو الثلاثة والعشرين عامًا، اللذان يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما. وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان صندانس السينمائي الدولي وشارك بعدها في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط حيث فاز بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل وجائزة أفضل أداء لآية بالأغا، ومهرجان تورونتو السينمائي للفيلم العربي وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي، ومهرجان غالواي السينمائي الدولي وفاز بجائزة لجنة تحكيم الأجيال، ومهرجان MOOOV السينمائي حيث فاز بجائزة ما وراء الكواليس. كما شارك بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي.

الفيلم من تأليف وإخراج آمال قلاتي وإنتاج أسما شيبوب لأطلس فيجن وبطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان. الفيلم من تصوير فريدة مرزوق ومونتاج آمال قلاتي وغالية لاكروا ومالك كمون، وموسيقى عمر علولو.





