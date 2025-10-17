أحمد مالك يصل العرض الأول لفيلم "هابي بيرث داي" في الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

وصل منذ قليل الفنان أحمد مالك على ريد كاربت العرض العالمي الأول لفيلم "هابي بيرث داي" الذي يعرض مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

حرص مالك على تحية المتواجدين فور وصوله على الريد كاربت، والتقط العديد من الصور التذكارية.

وتم اختيار فيلم "هابي بيرث داي" مؤخرا لتمثيل مصر في قائمة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار عام 2026، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية المصرية التي تم عرضها طوال العام.

تدور أحداث فيلم "هابي بيرث داي" في القاهرة، إذ تعمل الطفلة توحة ذات الثمانية أعوام خادمة في منزل أسرة ثرية، وبينما تستعد الأسرة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم نيللي، تعيش توحة لحظات من الأمل والارتباك حين تظن أنها مدعوة للاحتفال.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع، حنان يوسف، تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، إخراج سارة جوهر.

يذكر أن آخر مشاركات أحمد مالك الفنية كانت بمسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

