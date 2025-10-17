هنا شيحة: "بحب الأفلام القصيرة وشايفاها أصعب من الأفلام الطويلة"

حرصت الفنانة هنا شيحة، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت هنا شيحة بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "مبسوطة بحضور مهرجان الجونة، والسينما هى اللي بتفضل راسخة في الوجدان".

وتابعت: "أنا ابتديت سينما ومشتغلتش سينما كتير، وعندي فيلم قصير هيتعرض في كذا مهرجان، وفيلم تاني مع الفنان محمود حميدة هيتعرض برضو في مهرجانات دولية".

وأضافت: "أنا شايفة إن الأفلام القصيرة أصعب من الأفلام الطويلة بسبب وقتها القصير، وبحب الأفلام القصيرة وعايزة تاخد حقها أكتر من كدة، ومحتاجين نهتم بالأفلام القصيرة كصناع".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.