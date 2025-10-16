إعلان

بفستان جريء.. 12 صورة لـ مايان السيد تخطف الأنظار بحفل افتتاح الجونة السينمائي

كتب : هاني صابر

08:52 م 16/10/2025
    مايان السيد (9)
    مايان السيد (6)
    مايان السيد (5)
    مايان السيد (4)
    مايان السيد (3)
    مايان السيد (8)
    مايان السيد (12)
    مايان السيد (10)
    مايان السيد (1)
    مايان السيد (2)
    مايان السيد (7)

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة مايان السيد، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وظهرت مايان السيد مرتيدة فستان جريء على السجادة الحمراء لتخطف به الأنظار.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.


مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)

مايان السيد حفل افتتاح مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

