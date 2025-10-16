ميس حمدان من حفل افتتاح الجونة: "خيانات الستات للرجالة بقت كتير"

حرصت الفنانة ميس حمدان، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت ميس حمدان بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار" عن قص شعرها: "كان نفسي أعمل كدة من زمان، وأخرج من عباءة ميس حمدان".

وتابعت: "مشهد مي وهى بتولد لأنه كان مشهد صعب جدا بالنسبالي، وكنت أول فنانة أمشي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة".

واستكملت: "بتتعرف فيه على ثقافات مختلفة وأفلام مهمة، وفيه تكريمات لناس يستاهلوا انهم يتكرموا".

وأضافت: "أنعام سالوسة وسهير البابلي كان نفسي أنهم يتكرموا .. خيانات الستات للرجالة بقت كتير دلوقتي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.