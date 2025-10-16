كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، بدء توافد حضور حفل افتتاح الدورة الثامنة، التي تقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وكان أول الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وماريان خوري المدير الفني للمهرجان.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.