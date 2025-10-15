أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المتنوعة، والتي ستمارس مهامها خلال فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المقرر إقامتها في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وتضم لجان التحكيم نخبة من الشخصيات البارزة في أوساط السينما الدولية، ممن يمتلكون خبرات واسعة ورؤى فنية عميقة لتقييم الاختيارات المتنوعة للأفلام المشاركة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، إضافة إلى جائزتي النجمة الخضراء وجائزة شبكة "نتباك" الخاصة بأفضل فيلم آسيوي.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

ليلى علوي، ممثلة، مصر (رئيسة اللجنة)

تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة النجمة ليلى علوي، إحدى أبرز الممثلات المصريات وأكثرهنّ شعبية، صاحبة مسيرة حافلة تمتد لعقود وتضم أعمالًا مع كبار المخرجين إلى جانب دعمها للمواهب الشابة. شاركت في أكثر من 70 فيلمًا و18 مسلسلًا تلفزيونيًا و9 مسرحيات، ما يجعلها أيقونة ثقافية بارزة في السينما العربية، إذ عملت مع أبرز مخرجي السينما المصرية خلال مسيرتها، مثل يوسف شاهين في "المصير"، وشريف عرفة في "يا مهلبية يا" الذي أنتجته أيضًا، ورأفت الميهي في "قليل من الحب كثير من العنف".

أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة:

جيونا أ. نازارو، المديرة الفنية لمهرجان لوكارنو السينمائي، سويسرا

أحد أبرز الأسماء في المشهد السينمائي الأوروبي المعاصر، يشغل منصب المدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي منذ عام 2020. قبل ذلك، تولّى مهمة المفوض العام لأسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي، وعمل منسقًا للفريق الفني في مهرجان روتردام السينمائي الدولي. تجربته القيّمة في تنظيم المهرجانات الفنية، تمتد إلى مهرجانات عريقة مثل رؤى الواقع وتورينو السينمائي ومهرجان الشعوب وهو عضو في الأكاديمية الأوروبية للسينما وأكاديمية ديفيد دي دوناتيلو.

رشيد مشهراوي، مخرج ومنتج، فلسطين،فرنسا

مخرج سينمائي فلسطيني رائد، ولد في مخيم الشاطئ عام 1962. أخرج فيلمه الروائي الأول "حتى إشعار آخر" عام 1994، ثم فيلم "حيفا" الذي أصبح أول فيلم فلسطيني يُختار للمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي عام 1996، إلى جانب العديد من الأفلام التي حققت إشادة دولية وتقديرًا أكاديميًا من بينها "تذكرة إلى القدس" (2002)، "انتظار" (2005)، و"عيد ميلاد ليلى" (2008). يُسلّط مشروعه الأخير، "من المسافة الصفر" (2025)، الضوء على تأثير الحرب، وهو فيلم جماعي لـ 22 فنانًا غزيًا وصل إلى القائمة القصيرة في جائزة الأوسكار.

كاني كوشروتي، ممثلة، الهند

ممثلة هندية بارزة عُرفت بتنوّع أدوارها وحضورها الآسر في السينما المالايالامية والتاميلية والهندية والفرنسية. لمع نجمها بفيلم "برياني" الذي حصدت عنه جائزة ولاية كيرالا لأفضل ممثلة وجائزة بريكس لأفضل ممثلة في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 2020. تُعرف بنشاطها الإنساني ودفاعها الجريء عن قضايا المساواة وحقوق الإنسان، حيث توظف شهرتها في الدفاع عن المرأة والعدالة الاجتماعية. تختار أدوارًا معقّدة ومتنوعة تعكس التزامها الفني والفكري، ما جعلها إحدى أبرز وجوه السينما المعاصرة في الهند.

ناهويل بيريز بيسكايارت، ممثل، الأرجنتين

ممثل أرجنتيني ذو حضور طاغي وتنوع لافت، يُعدّ أحد أبرز الوجوه في السينما العالمية المعاصرة. حاز شهرة دولية واسعة بعد أدائه المذهل في فيلم للمخرج روبان كامبيو بعنوان "120 نبضة في الدقيقة"، الفائز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي 2017. وفي العام ذاته، تألق في فيلم ألبير دوبونتيل، بعنوان "أراك بالأعلى"، ما رسّخ مكانته كممثل يتميّز بالجرأة والعمق. تنقّل بيسكايارت بين أعمال عالمية متنوّعة، منها "الدروس الفارسية" (2020)، "عام واحد، ليلة واحدة" (2022)، وفيلم "الناس في الجوار" لأندريه تيشينيه (2024).