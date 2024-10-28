20 صورة وفيديو.. بشرى وأمينة خليل ترقصان مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانتان بشرى وأمينة خليل، بفيديو طريف على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر حساب مهرجان الجونة على إنستجرام، فيديو ظهرت فيه بشرى وأمينة خليل وهما ترقصان مع فتى السجادة الحمراء أندرو ويڤ في منطقة البلازا، وسط تفاعل عدد كبير من الحضور.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي طوال الأيام الماضية عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، وجلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد ٢٣ سنة من عرضه الأول.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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View this post on Instagram A post shared by Andrew Wave 🇱🇻 (@andrejko.epta)

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