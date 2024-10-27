بالصور.. نيللي كريم تتألق بفستان أنيق في رابع أيام الجونة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- علاء أحمد

حرصت الفنانة نيللي كريم على حضور حفل الموسيقار هشام نزيه، والذي يقام ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة

وظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان أنيق، كما حضر الحفل عدد من النجوم من بينهم: بشرى، آسر ياسين، جيهان خليل، رانيا يوسف

وشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد ٢٣ سنة من عرضه الأول.

كما شهدت الأيام السابقة جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس "صاحبة السعادة".