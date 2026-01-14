كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الصحة: 25 مليار جنيه لتطوير 5 مشروعات طبية كبرى بالقاهرة والجيزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن ملفي الصحة والتعليم يأتيان في صدارة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الدولة تعمل بلا توقف لتحديث القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات وتوسيع قاعدة المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

محمود محيي الدين: العالم يعيش مرحلة "فراغ ما بين الأنظمة"

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن المشهد العالمي مع مطلع عام 2026 لم يعد يحتمل التأويل، فالعالم يعيش حالياً في فراغ ناتج عن انهيار النظام الذي تشكل ما بعد الحرب العالمية الثانية، دون ولادة بديل واضح حتى اللحظة.

رئيس شعبة الأدوية يحذر من "فخ" الأعشاب المجهولة

شدد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الحذر عند التعامل مع الأعشاب الطبية؛ موضحاً أنه على الرغم من منافعها المتعددة، إلا أن توظيفها بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة تهدد حياة المستخدمين.

"التنمية المحلية": التخلص من 58 مقلبًا عشوائيًا ورفع ملايين الأطنان من المخلفات

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن نجاح الدولة المصرية في إغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا للمخلفات في مختلف المحافظات على مدار التسع سنوات الماضية.

لميس الحديدي: تصعيد ترامب ضد إيران "مناورة نفطية"

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن احتدام حرب التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران ليس مؤشراً حتمياً على اقتراب مواجهة عسكرية وشيكة، بل قد يندرج تحت استراتيجية الضغط القصوى لخفض أسعار النفط وإجبار طهران على تقديم تنازلات جوهرية في أي مفاوضات مستقبلية