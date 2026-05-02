يستعد عشاق السينما في الوطن العربي لطرح فيلم "7 Dogs" بالسينمات في شهر مايو الجاري، والذي يتعاون من خلاله نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة فور عرضه، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية و"موسم الرياض".

وشارك في إخراج الفيلم المخرج عادل العربي والمخرج بلال فلاح في أول تعاون لهما في منطقة الشرق الأوسط، وقدم الثنائي من قبل عدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية وحققا سويا العديد من النجاحات.

نقدم لكم في هذا التقرير 7 معلومات عن مخرجي فيلم "7 Dogs":

1- أخرجا سويا فيلم "Bad Boys for Life" عام 2020 بطولة ويل سميث ومارتن لورانس.

2- تصدر فيلمهما "Bad Boys for Life" شباك التذاكر في السعودية عام 2024 وتخطت حاجز الـ 88 مليون ريال سعودي.

3- شاركا في العملية الإنتاجية لمسلسل الأبطال الخارقين "Ms. Marvel" عام 2022.

4- نفذا أكبر انفجار بفيلم "7 Dogs" في تاريخ السينما ودخلا موسوعة جينيس للأرقام القياسية الذي تم تصويره باستوديوهات الحصن بالرياض.

5- كانت آخر مشاركات عادل العربي وبلال فلاح على شاشة السينما بفيلم الكوميديا والأكشن "Gangstas" عام 2025.

6- فيلم "7 Dogs" يعد من أكبر ميزانيات الأفلام في مسيرتهما.

7- تقدر ميزانية الفيلم بأكثر من 40 مليون دولار وفقا لموقع IMDB.

اقرأ أيضا:

