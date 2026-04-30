تنظم إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة عروضا خاصة بـ سينما الأطفال، تستهدف تقديم تجربة فنية وترفيهية تجمع بين المتعة والقيم الإبداعية.

وتضم الفعاليات باقة متنوعة من الأفلام القصيرة من سينما الأطفال، جاءت من مختلف أنحاء العالم، وتشمل قائمة الأفلام المشاركة: "سارق الزهور" من تشيلي، "طائر من الطين" من نيبال، "البيانو" من الولايات المتحدة، "للاستخدام الواحد" من الهند، "ممتلئ بعض الشيء" من الصين.

أفلام مصرية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

إلى جانب عدد من الأفلام المصرية مثل "جاري"، "أنا فين وجيت منين"، و"السلم والثعبان" كما تضم القائمة أفلامًا أخرى مثل "يمكنني مساعدتك أيتها النحلة!" من السويد، "نلتقي غدًا" من اليابان، و"على خطى الطريق" من تايوان.

ومن المقرر أن تُقام العروض يوم الخميس 30 أبريل داخل مكتبة الإسكندرية، فيما تُعاد العروض يوم الجمعة 1 مايو في تمام الساعة 10 صباحًا بسينما أمير.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويحرص المهرجان على دعم المحتوى السينمائي الموجه للأطفال وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالفن السابع من خلال أعمال تجمع بين الترفيه والرسائل التربوية. وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، وشهد تكريم الفنان عصام عمر والمخرج ومدير التصوير الفلسطيني أحمد الدنف.

