محمد طاهر وجيسيكا حسام الدين يتحدثان عن فيلم مشاكل داخلية بطولة محمد ممدوح

كتب : منى الموجي

01:15 م 28/04/2026

جيسيكا حسام الدين وهنا شيحة ومحمد ممدوح ومحمد طاهر

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جلسة نقاش بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟، بحضور صناع فيلم مشاكل داخلية - 32B، الذي تم عرضه في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة، بينهم محمد ممدوح وهنا شيحة ومخرج الفيلم محمد طاهر وكاتبه هيثم دبور.

وقال المخرج محمد طاهر إن الفيلم خرج للنور بعد فترة طويلة من التوقف ومحاولة تقديمه، مضيفا "وكان فيه ناس تحمست زي محمد ممدوح، وبعدين كريم الشناوي وهيثم دبور قالولي إحنا هننتج الفيلم، وانضم باقي الأبطال للفريق".

وعبرت جيسيكا عن سعادتها بوجودها في محافظة الإسكندرية وسط جمهور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، متابعة "الفيلم حساس فعلا والأب حاول يتكلم مع بنته في أمر حساس وخاص، لكن مش عارف يقول إيه وإزاي".

وتشهد الجلسة مشاركة كل من: الممثل محمد ممدوح، والكاتب هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، إلى جانب الممثلة جيسيكا حسام الدين.

كما شارك في النقاش ممثلون عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد، وأروى البغدادي، وتواجد الفنان حسام داغر، المنتج صفي الدين محمود، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، الدكتور خالد عبدالجليل، وأدارتها الممثلة هنا شيحة وواحدة من المشاركين في العمل.محمد طاهر وهنا شيحة ومحمد ممدوح وجيسيكا حسام الدين

