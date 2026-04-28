نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جلسة نقاش بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟، بحضور صناع فيلم مشاكل داخلية - 32B، الذي تم عرضه في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة، بينهم محمد ممدوح وهنا شيحة ومخرج الفيلم محمد طاهر وكاتبه هيثم دبور.

مخرج فيلم مشاكل داخلية - 32B

وقال المخرج محمد طاهر إن الفيلم خرج للنور بعد فترة طويلة من التوقف ومحاولة تقديمه، مضيفا "وكان فيه ناس تحمست زي محمد ممدوح، وبعدين كريم الشناوي وهيثم دبور قالولي إحنا هننتج الفيلم، وانضم باقي الأبطال للفريق".

جيسيكا حسام الدين تتحدث عن فيلم مشاكل داخلية

وعبرت جيسيكا عن سعادتها بوجودها في محافظة الإسكندرية وسط جمهور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، متابعة "الفيلم حساس فعلا والأب حاول يتكلم مع بنته في أمر حساس وخاص، لكن مش عارف يقول إيه وإزاي".

المشاركون في ندوة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتشهد الجلسة مشاركة كل من: الممثل محمد ممدوح، والكاتب هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، إلى جانب الممثلة جيسيكا حسام الدين.

كما شارك في النقاش ممثلون عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد، وأروى البغدادي، وتواجد الفنان حسام داغر، المنتج صفي الدين محمود، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، الدكتور خالد عبدالجليل، وأدارتها الممثلة هنا شيحة وواحدة من المشاركين في العمل.

