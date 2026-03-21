تعرف على إيرادات الفيلم الكوميدي "برشامة" في يومين

كتب : منى الموجي

11:35 ص 21/03/2026

فيلم برشامة

يواصل الفيلم الكوميدي برشامة، تحقيقه إيرادات مرتفعة في يومه الثاني بدور العرض السينمائي، إذ تجاوز إيراده اليومي أمس الجمعة، أول أيام عيد الفطر 12 مليون جنيه.

فيلم برشامة حقق أمس إيرادا بلغ 12 مليونا و314 ألفا و274 جنيها، لتصل إيراداته في يومين 14 مليونا و620 ألفا و65 جنيها، ليحتل بذلك صدارة قائمة الأفلام المتنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

يشارك في بطولة فيلم برشامة النجوم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم داخل لجنة امتحان الثانوية العامة (منازل) لمادة اللغة العربية، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات، وسط فوضى وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير.

