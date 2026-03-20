أزمة فيلم سفاح التجمع.. المخرج يحسم الجدل وينشر تصريح العرض النهائي

كتب : مصطفى حمزة

03:48 م 20/03/2026 تعديل في 03:58 م

السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب

حسم محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج "سفاح التجمع"، الجدل المثار حول اختلاف النسخة التي طرحت من الفيلم في دور العرض عن التي عرضت على الرقابة.

ورد محمد صلاح العزب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على الجدل حول نسخ فيلم "سفاح التجمع" وموقف الرقابة على المصنفات، بنشر صورة التصريح النهائي بالعرض، وكتب: "الترخيص النهائي بعرض الفيلم جماهيرياً بعد مشاهدة النسخة المعروضة في السينمات من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية".

وأوضح: "ودي آخر محطة مفروض الفيلم يعدي عليها في سلسلة طويلة من التعنتات الرقابية والتضييقية والخنقية والاختناقية، واللي بتحول الإبداع أساساً لكائن حزين بسبب كثرة القيود غير الإبداعية وغير الفنية المفروضة عليه، وده صك العرض النهائي الذي لا رجعة فيه، فـ لمصلحة مين بقى الفيلم بعد عرضه يتم ذبحه بهذه الطريقة؟".

وطالب الناقد الفني طارق الشناوي، في منشور له عبر صفحته في موقع فيسبوك، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الكاتب عبدالرحيم كمال، بالتراجع عن قرار رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض، ووصف قرار السحب بـ"الضربة المباغتة" للسينما.

يذكر أن فيلم "سفاح التجمع" من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومستوحى من أحداث حقيقية، ومن بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ أيضا

"حقق 565 ألف جنيه".. مؤلف "سفاح التجمع" يكشف أول إيراداته قبل رفعه

تعرف على إيراد فيلم "برشامة" ليلة وقفة عيد الفطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة
أخبار مصر

بالصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
حوادث وقضايا

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
نصائح طبية

"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
أخبار مصر

"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط
زووم

بعد تألقها في "علي كلاي".. من هي يارا السكري التي طاردتها شائعة الارتباط

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة