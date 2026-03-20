حسم محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج "سفاح التجمع"، الجدل المثار حول اختلاف النسخة التي طرحت من الفيلم في دور العرض عن التي عرضت على الرقابة.

ورد محمد صلاح العزب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على الجدل حول نسخ فيلم "سفاح التجمع" وموقف الرقابة على المصنفات، بنشر صورة التصريح النهائي بالعرض، وكتب: "الترخيص النهائي بعرض الفيلم جماهيرياً بعد مشاهدة النسخة المعروضة في السينمات من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية".

وأوضح: "ودي آخر محطة مفروض الفيلم يعدي عليها في سلسلة طويلة من التعنتات الرقابية والتضييقية والخنقية والاختناقية، واللي بتحول الإبداع أساساً لكائن حزين بسبب كثرة القيود غير الإبداعية وغير الفنية المفروضة عليه، وده صك العرض النهائي الذي لا رجعة فيه، فـ لمصلحة مين بقى الفيلم بعد عرضه يتم ذبحه بهذه الطريقة؟".

طارق الشناوي يعلق على أزمة فيلم "سفاح التجمع"

وطالب الناقد الفني طارق الشناوي، في منشور له عبر صفحته في موقع فيسبوك، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الكاتب عبدالرحيم كمال، بالتراجع عن قرار رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض، ووصف قرار السحب بـ"الضربة المباغتة" للسينما.

يذكر أن فيلم "سفاح التجمع" من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومستوحى من أحداث حقيقية، ومن بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ أيضا

"حقق 565 ألف جنيه".. مؤلف "سفاح التجمع" يكشف أول إيراداته قبل رفعه





تعرف على إيراد فيلم "برشامة" ليلة وقفة عيد الفطر



