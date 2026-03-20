أعلنت الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الكاتب عبدالرحيم كمال، تفاصيل قرارها الذي قضى بسحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض السينمائي، بعد ساعات من طرحه ليلة وقفة عيد الفطر.

ونشرت الرقابة، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، بياناً صحفياً بشأن أزمة فيلم "سفاح التجمع"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

الرقابة توضح في بيان صحفي سبب سحب فيلم سفاح التجمع

وجاء في البيان: "أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية قرارها بوقف عرض الفيلم وسحب جميع نسخه من دور العرض، وذلك لعدم التزام جهة الإنتاج وصُنّاع العمل بسيناريو وحوار الفيلم؛ إذ تضمنت النسخة المطروحة للعرض مشاهد وأحداثاً لم ترد في النص المُجاز رقابياً أو في نسخة العمل التي قُدِّمت للرقابة لإجازته النهائية، فضلاً عمّا تضمنته النسخة المطروحة من مشاهد عنف حاد وقسوة، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص".

وتابعت الرقابة: "وقد تمت مخاطبة جهة الإنتاج لاتخاذ ما يلزم للالتزام بالنص وبالسيناريو والحوار المُجازين، وحذف جميع المشاهد غير المُجازة رقابياً، مع ضمان توافق المحتوى مع التصنيف العمري للعمل وشروط العرض. وبعد تنفيذ هذه الملحوظات، يُعاد عرض العمل على الرقابة، وفي حال الالتزام بذلك سيتم السماح بإعادة عرض الفيلم".

وأوضحت: "وتؤكد الرقابة على المصنفات الفنية أنها لم ولن تقف في طريق الفن والإبداع الهادف، وستستمر في أداء دورها للحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع، ودعم نشر الفن والثقافة، والاهتمام بالوعي، وبناء جسور الحوار الدائم مع صُنّاع الأعمال الفنية، بما يتوافق مع المعايير والضوابط الرقابية المعتمدة".

محمد صلاح العزب يهاجم الرقابة بسبب فيلم "سفاح التجمع"

يذكر أن مؤلف ومخرج فيلم "سفاح التجمع"، محمد صلاح العزب، شن هجوماً عبر صفحته في موقع فيسبوك على الرقابة على المصنفات، مؤكداً حصول الفيلم على الترخيص النهائي بعرض العمل جماهيرياً بعد مشاهدة النسخة المعروضة في السينما.

يذكر أن فيلم "سفاح التجمع" مستوحى من أحداث حقيقية، ومن بطولة أحمد الفيشاوي، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

