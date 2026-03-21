يلاقي فريق بيراميدز اليوم السبت نظيره الجيش الملكي المغربي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة العودة بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي، على ستاد "الدفاع الجوي" اليوم السبت 21 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الترجي والجيش الملكي الأسبوع الماضي في المغرب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز بأي نتيجة أو يتعادل سلبيا في مباراة اليوم أمام الجيش الملكي، لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويسعى بيراميدز للحفاظ على لقبه الأفريقي للعام الثاني على التوالي، بعدما توج باللقب في النسخة الماضي، عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ترتيب بيراميدز في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

وكان بيراميدز تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

وفي المقابل صعد الجيش الملكي إلى الدور ذاته، عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم أيضًا بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

"تغييران".. مصدر يكشف التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

"تقسيمة وفقرات بدنية".. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي في دوري الأبطال



