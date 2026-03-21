مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

05:00 ص 21/03/2026

بيراميدز والجيش الملكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق بيراميدز اليوم السبت نظيره الجيش الملكي المغربي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة العودة بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي، على ستاد "الدفاع الجوي" اليوم السبت 21 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الترجي والجيش الملكي الأسبوع الماضي في المغرب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز بأي نتيجة أو يتعادل سلبيا في مباراة اليوم أمام الجيش الملكي، لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويسعى بيراميدز للحفاظ على لقبه الأفريقي للعام الثاني على التوالي، بعدما توج باللقب في النسخة الماضي، عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ترتيب بيراميدز في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

وكان بيراميدز تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة، برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

وفي المقابل صعد الجيش الملكي إلى الدور ذاته، عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم أيضًا بالبطولة.

بيراميدز والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا نادي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تهدد الإمارات بضرب "رأس الخيمة": سنرد بقوة إذا استُهدفت جزرنا
"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال
احذر هذه الأطعمة ترفع الكوليسترول.. والبيض "قنبلة" القلب
رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين "خرج" إيران ونفط الخليج.. هل يقفز البرميل إلى 200 دولار ويقود العالم إلى الركود؟