سلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان "فجر السينمائي"

كتب : منى الموجي

09:22 م 12/02/2026
فازت النجمة السورية سلاف فواخرجي بـ جائزة الـ"سيمرغ البلورية" كأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الإيراني "أرض الملائكة"، وذلك ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان فجر السينمائي الدولي في طهران، لتصبح أول ممثلة عربية وغير إيرانية في تاريخ المهرجان تحصد هذه الجائزة.

وشاركت سلاف جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة لها وهي تحمل الجائزة، وكشفت في تعليقها عن فوز الفيلم بأكثر من جائزة، إذ حصد أيضا: أفضل فيلم، أفضل إنتاج، أفضل إخراج، أفضل ديكور، وأفضل مؤثرات بصرية.

وقالت سلاف عقب استلامها الجائزة بالمهرجان "لا استلم اليوم جائزة فحسب، بل أحمل شهادة موقف فالموقف مع غزة يعيد تعريف إنسانيتي. السينما علّمتني أن معالجة القضايا الإنسانية قد تكون من أكثر أشكال الجرأة، وأن الصورة الصادقة قادرة على مواجهة أقسى درجات الإنكار".

وتابعت "أهدي هذه الجائزة لـ غزة الصابرة على أوجاعها، ولأهلها الذين يختبرون الموت كل لحظة، ولبلدي سوريا التي أتمناها موحدة آمنة، ولمصر التي احتضنت غربتي في زمن عز الناصر والمعين، ولكل فريق العمل الذي آمن بأن السينما موقف وإنسان قبل أن تكون صناعة".

الفيلم من تأليف وإخراج بابك خواجه‌ باشا، وإنتاج منوچهر محمدي، ويدور في إطار درامي إنساني حول امرأة تخوض صراعًا قاسيًا مع الواقع وتنجح عبر الحب والمقاومة في صناعة ما يشبه المعجزة.

سلاف فواخرجي مهرجان فجر السينمائي الدولي طهران انستجرام سلاف فواخرجي فيلم أرض الملائكة

