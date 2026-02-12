إعلان

طرح "برومو" فيلم "إيجي بست" بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف

كتب : منى الموجي

10:31 م 12/02/2026

فيلم إيجي بست

أطلقت شركتا ذا بلانت ستوديوز وفيلم سكوير الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم السينمائي الجديد "إيجي بست"، المأخوذ من أحداث حقيقية.

الفيلم من بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة سلمى أبو ضيف، ويشهد الظهور التمثيلي الأول لمغني الراب مروان بابلو، في أول تجربة فنية له.

فيلم إيجي بست من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج طارق نصر.

‎تدور أحداث إيجي بست حول شابين تربطهما الصداقة منذ الطفولة، وجمعهما حب السينما ومشاهدة الأفلام. ويقودهما الأمر إلى تأسيس موقع إلكتروني لعرض المحتوى السينمائي، ليحقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا غير متوقع، قبل أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب مع تصاعد التحديات القانونية والضغوط الأخلاقية المرتبطة بعالم القرصنة الرقمية.

فيلم إيجي بست أحمد مالك سلمى أبو ضيف

