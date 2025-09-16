أفلام وتكريمات وجلسات حوارية.. تفاصيل ثامن دورات "الجونة السينمائي"

كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي، في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر ، عن تفاصيل دورته الثامنة، التي ستُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

حضر المؤتمر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفنانة الكبيرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان، ومحمد عامر، المدير التنفيذي لمدينة الجونة والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، وعمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرجة القديرة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، والسيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وممثلي المؤسسات الداعمة للمهرجان. وقدمت المؤتمر الفنانة ناردين فرج.

سينما من أجل الإنسانية

ينطلق المهرجان تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، دعما للحوار الثقافي والفني بين الشعوب عبر السينما، وللقضايا الإنسانية والمجتمعية كجزء من هويته الأساسية. كما تحتفي الدورة هذا العام بالنجمة منة شلبي عبر منحها جائزة الإنجاز الإبداعي تكريمًا لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من عقدين.

تشهد الدورة الثامنة حضور خاص للنجمة العالمية كيت بلانشيت الحائزة على جائزتي أوسكار وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية، التي ستشارك في عدد من فعاليات المهرجان، من بينها جلسة حوارية تديرها الإعلامية ريا أبي راشد ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للمهرجان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتتضمن الدورة الجديدة عرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم، تتنوع بين أفلام روائية طويلة، وأفلام وثائقية، وأفلام قصيرة. كما ستشهد منصة سيني جونة توسعًا كبيرًا هذا العام، إذ يستضيف ملتقى سيني جونة أكثر من 35 فعالية تتنوع بين ورش عمل، ولقاءات حوارية، وموائد مستديرة مع نجوم مصريين وعالميين.

سيني جونة

ويشهد برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة توسعًا هذا العام مع تلقي أكثر من 1000 طلب مشاركة، وإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "كلاكيت تاني مرة" لدعم خريجي الدورات السابقة بدعم الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. كما تم الإعلان عن شراكة ممتدة مع جامعة إسلسكا لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى منح الطلاب فرصًا للتعلم والتواصل والانخراط في المشهد السينمائي.

وأعلن المهرجان أن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، تلقى أكبر عدد من الطلبات هذا العام، إذ تجاوزت 290 مشروعًا في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وتم اختيار 20 مشروعًا للمشاركة في فعاليات سيني جونة، التي ستُقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2025.

سوق سيني جونة

وأكد القائمون على المهرجان أن سوق سيني جونة يشهد هذا العام أوسع مشاركة منذ انطلاقه، بانضمام أكثر من عارض من السعودية، والإمارات، والعراق، والهند، والصين، ودول أخرى، تتنوع بين هيئات الأفلام الإقليمية والدولية، وشركات الإنتاج، وأطراف الصناعة المختلفة، وذلك بهدف تعزيز البيئة المهنية للسوق من خلال بناء روابط فعّالة، وتهيئة الظروف لعقد شراكات طويلة الأمد وتعاون مستدام.

ويقدّم سوق سيني جونة هذا العام برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والأركان المتخصصة، من بينها: استضافة دولة محورية بهدف تسليط الضوء على صناعة السينما في تلك الدولة المختارة من خلال عروض مخصصة، وجلسات تعريفية، وأنشطة للوفود المشاركة. كما يتضمن ركن التصوير السينمائي، وهو مبادرة جديدة تركز على فنون السرد البصري، إذ تعرض كبرى الشركات العالمية المتخصصة في معدات التصوير – مثل الكاميرات والعدسات – أحدث تقنياتها عبر منصات خاصة وعروض حيّة.

سميح ساويرس

وقال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان في بيان صادر عن المهرجان بمناسبة الإعلان عن الدورة: "تصادف النسخة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مع احتفالنا بمرور 35 سنة على تأسيس الجونة، ليصبح الاحتفال احتفالين. أشعر بفخر حقيقي بما وصلنا إليه في الجونة، وسعيد أيضًا بالمهرجان الذي فرض حضوره على خريطة المهرجانات الدولية".

وأضاف: "أرى أن الجونة كمدينة والمهرجان أصبحا يضيفان إلى بعضهما البعض، بعيدًا عن الإضافة الفنية التي يمنحها المهرجان للمدينة، فقد أصبح المهرجان وفعالياته ذكرى جميلة لسكان الجونة والمطاعم والفنادق والعمال وغيرهم. وكذلك صناع السينما وضيوف المهرجان حيث يُستقبلون بحفاوة وحسن ضيافة، ويستمتعون بالأجواء في الجونة كمدينة ساحلية". وتابع: "كل عام يستضيف المهرجان نجومًا عالميين. وأنا سعيد هذا العام باستضافة فنانة عالمية مثل كيت بلانشيت، وممتن للشراكة التي تمت بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

نجيب ساويرس

وقال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: "أشعر بالفخر والحماسة لمواصلة رفع شعار سينما من أجل الإنسانية الذي تبناه مهرجان الجونة منذ انطلاقه، ليس فقط كشعار، بل كمنهج نعمل من خلاله على دعم القضايا الإنسانية بمختلف الطرق. ويسرني بشكل خاص التعاون هذا العام مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للأثر، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لنؤكد معًا أن السينما يمكن أن تكون جسرًا للتعاطف والتغيير، وأن مهرجان الجونة سيظل ملتزمًا بترسيخ هذا المبدأ في كل دورة من دوراته".

رانيا المشاط

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمتها بالمؤتمر الصحفي، إن "الثقافة والإبداع محركات قوية للتنمية. ومع مضي مصر قدمًا في سردية التنمية الاقتصادية، ندرك أن الفنون تُعد محفزًا أساسيًا للحوار والشمول وفتح الفرص". مضيفة أن "هذه الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة في مصر ومهرجان الجونة السينمائي والحكومة المصرية، تشكل منصة ديناميكية لتوحيد السرديات العالمية، وتعزيز فنون الحكي العابرة للحدود، ودعم الحلول الثقافية كوسيلة للتنمية المستدامة والاقتصادية. نحن فخورون بدعم مبادرة تبرز الدور المحوري لمختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات الخيرية، في دفع عجلة التقدم، وتعميق التفاهم الثقافي المتبادل، وتعزيز قيمنا المشتركة".

محمد عامر

وفي كلمته، صرّح محمد عامر، المدير التنفيذي لمدينة الجونة والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، قائلًا: "هذا العام، وبينما تحتفل الجونة بمرور ٣٥ عامًا على تأسيسها، نتذكّر لماذا يشعر مهرجان الجونة السينمائي وكأنه في بيته هنا. مدينتنا أكثر من مجرد أحياء أو فنادق أو مراسٍ، هي موطن لأكثر من ٢٥ ألف مقيم من أكثر من ٥٠ جنسية، ووجهة تستقبل أكثر من مليون زائر سنويًا. نحن مجتمع بُني على الانفتاح والإبداع، وعلى قناعة راسخة بأن أعظم القصص تولد عندما تتلاقى الثقافات ولهذا السبب يعود الفنانون وصنّاع الأفلام عامًا بعد عام، لأن الجونة مجتمع ثقافي حقيقي".

عمرو منسي

ومن جهته، قال المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة، عمرو منسي: "يواصل مهرجان الجونة السينمائي تعزيز مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، من خلال برامجه المتنوعة وشراكاته المؤثرة التي تعكس التزامه العميق بدعم صناعة السينما محليًا وإقليميًا ودوليًا. نحن فخورون بما يقدمه البرنامج هذا العام من محتوى ثري يُلبي تطلعات جمهورنا، ويعزز دور المهرجان كجسر للتواصل بين صُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم".

كما كشف منسي عن الشراكة مع الأمم المتحدة، والتعاون مع مختلف وكالاتها خلال الأعوام القادمة، والبدء هذا العام بتبنّي قضية الغذاء، إذ يتزامن اليوم العالمي للغذاء مع افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان، وذلك كجزء من شعار المهرجان الدائم "سينما من أجل الإنسانية"، بالإضافة إلى استمرار مسابقة "عيش" للأفلام القصيرة للعام الثاني على التوالي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.

إلينا بانوفا

وبدورها أعربت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عن سعادتها بالشراكة، قائلة: "بينما تحتفل الأمم المتحدة بمرور 80 عامًا على تعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، نفخر بالوقوف جنبًا إلى جنب مع مهرجان الجونة السينمائي، وحكومة مصر، وشركائنا في مختلف القطاعات، لإلهام الجماهير، وإيصال الأصوات، والاحتفاء بالمرونة والإبداع وإنسانيتنا المشتركة. ومع تطلّعنا إلى المستقبل، نؤكد التزامنا بتعميق التعاون بين الأمم المتحدة ومهرجان الجونة السينمائي، وتحويله إلى شراكة طويلة الأمد تُسلّط الضوء كل عام على قضية محورية لكل من مصر والأمم المتحدة".

ماريان خوري

ومن جانبها، أعلنت المديرة الفنية للمهرجان، ماريان خوري، عن قائمة الأفلام المشاركة وفعاليات المهرجان، إلى جانب خبراء ونجوم صناعة السينما المشاركين. وقالت: "يسعدني أن أشارككم حماسي بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث نفتخر هذا العام بمجموعة غنية ومتنوعة من الأفلام التي تعكس أصواتًا وتجارب من مختلف أنحاء العالم. كما نعتز بالشراكات الجديدة التي عقدها المهرجان هذا العام، والتي ستُسهم في توسيع دائرة التأثير والإلهام، وتأكيد مكانة الجونة كجسر يجمع بين صُنّاع السينما والجمهور الطامح إلى اكتشاف رؤى جديدة".

وتابعت: "ويسعدنا بشكل خاص التوسّع الكبير في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، الذي سيستضيف هذا العام أكثر من 150 من صُنّاع الأفلام الشباب والمهنيين الصاعدين، ليكون منصة حقيقية للتعلّم والتواصل وصناعة المستقبل السينمائي".

وأوضحت ماريان أن من أبرز فعاليات المهرجان لهذا العام الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد المخرج يوسف شاهين، والذي يوافق 25 يناير 2026. وتنطلق فعاليات هذه المئوية من مهرجان الجونة، لتتواصل بعدها في عدة مهرجانات دولية حول العالم، من بينها فرنسا واليابان وسويسرا وغيرها.

وأضافت: "يوسف شاهين لم يكن مخرجًا استثنائيًا فقط، بل كان الأب الروحي لموجات السينما العربية الجديدة. قررنا في مهرجان الجونة أن نحتفل بهذه المناسبة في هذه الدورة من خلال اختيار زاوية مختلفة للنظر إلى مسيرة شاهين، وهي أن نسلّط الضوء على أثره في جيل كامل من السينمائيين العرب الذين حذوا حذوه في صناعة أفلام ذاتية. فهو لم يفتح الطريق فقط أمام السيرة الذاتية في السينما العربية بفيلمه (إسكندرية ليه؟)، بل ألهم مخرجين من تونس والمغرب والجزائر ومصر لصناعة أفلامهم الأولى في هذا الاتجاه".

الجدير بالذكر أن جانبًا آخر من الاحتفالية سيكون من خلال معرض مهم على مستوى المحتوى والتصميم من تنسيق شيرين فرغل، وبدعم من الشريك الداعم للأثر، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. ويأخذ المعرض شكل تجربة حسية شبيهة بمحطة مصر، مستوحاة من فيلم باب الحديد. حيث يدخل الزائر كأنه يستقل قطارًا يمر بمحطات مختلفة تُمثّل مراحل فيلموغرافيا شاهين.

ويستضيف المهرجان هذا العام مجموعة من النجوم وصناع الأفلام العالميين، الذين يتشاركون رؤاهم وتجاربهم في عالم السينما. وسيكون هناك تركيز خاص على دعم المواهب الشابة، من خلال تقديم جوائز متنوعة تشجع الابتكار والإبداع.

مهرجان الجونة السينمائي

هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به منصة سيني جونة.