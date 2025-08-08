كتبت- منى الموجي:

أعلن تطبيق "يانغو بلاي"، عن ضمه لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" ابتداءً من١٤ أغسطس، إلى مكتبته، ليكون متاحا للجمهور.

الفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس ومريم الجندي إلي جانب مجموعة من ضيوف الشرف ومن إخراج خالد مرعي وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، إنتاج شركة "نيو سينشري برودكشن".

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية.