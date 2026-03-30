إعلان

طرح الإعلان التشويقي لـ فيلم ابن مين فيهم؟ بطولة ليلى علوي

كتب : منى الموجي

08:06 م 30/03/2026

بوستر ابن مين فيهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الشركة المنتجة لفيلم ابن مين فيهم؟ بطولة النجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد عن الملصق الدعائي الرسمي للعمل والإعلان التشويقي الأول، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية قريبا.

شاهد الإعلان التشويقي لـ فيلم ابن مين فيهم؟

كشف الإعلان التشويقي عن قصة تنطلق بخبر صادم يتعلق بثروة كبيرة تركتها عمة رشدي (بيومي فؤاد) له قبل وفاتها، لتفتح هذه المفاجأة الباب أمام سلسلة من المواقف الكوميدية المتشابكة. وبين مواجهة مع محامية صارمة تجسدها ليلى علوي، وسلسلة من اللقاءات غير المتوقعة خلال رحلته، يجد رشدي نفسه في مغامرة مليئة بالأحداث.

وجمع "البوستر" ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد داخل سيارة كلاسيكية، في لحظة تعكس طابع المغامرة الكوميدية غير المتوقعة التي يحملها الفيلم.

فريق فيلم ابن مين فيهم؟

فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم هالة فاخر. من إنتاج ڤوكس ستوديوز واستوديوهات دبي.
جدير بالذكر أن ليلى علوي وبيومي فؤاد سبق وتعاونا في أكثر من عمل فني، بينها: فيلم شوجر دادي، فيلم جوازة توكسيك، فيلم المستريحة، ومسرحية مشيرة الخطيرة.



فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
خطاب بخط يد سعاد حسني يحسم الجدل.. هل تزوجت من عبد الحليم حافظ؟
إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
زوروا أوراقًا حكومية لبيع أرض سفارة خليجية.. تفاصيل محاكمة 9 محامين ورئيس
نقيب الفلاحين: سعر كيلو الطماطم سيعود إلى 10 جنيهات في هذا الموعد
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها