كشفت الشركة المنتجة لفيلم ابن مين فيهم؟ بطولة النجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد عن الملصق الدعائي الرسمي للعمل والإعلان التشويقي الأول، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية قريبا.

شاهد الإعلان التشويقي لـ فيلم ابن مين فيهم؟

كشف الإعلان التشويقي عن قصة تنطلق بخبر صادم يتعلق بثروة كبيرة تركتها عمة رشدي (بيومي فؤاد) له قبل وفاتها، لتفتح هذه المفاجأة الباب أمام سلسلة من المواقف الكوميدية المتشابكة. وبين مواجهة مع محامية صارمة تجسدها ليلى علوي، وسلسلة من اللقاءات غير المتوقعة خلال رحلته، يجد رشدي نفسه في مغامرة مليئة بالأحداث.

وجمع "البوستر" ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد داخل سيارة كلاسيكية، في لحظة تعكس طابع المغامرة الكوميدية غير المتوقعة التي يحملها الفيلم.

فريق فيلم ابن مين فيهم؟

فيلم "ابن مين فيهم؟" من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم هالة فاخر. من إنتاج ڤوكس ستوديوز واستوديوهات دبي.

جدير بالذكر أن ليلى علوي وبيومي فؤاد سبق وتعاونا في أكثر من عمل فني، بينها: فيلم شوجر دادي، فيلم جوازة توكسيك، فيلم المستريحة، ومسرحية مشيرة الخطيرة.







