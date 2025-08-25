طرح "إسعاف" لـ بسمة داود وإبراهيم الحجاج على "نتفليكس"- صور

كتبت- منى الموجي:

بدأت منصة نتفليكس عرض فيلم إسعاف بطولة الفنان إبراهيم الحجاج والفنانة بسمة داود، بعد عرضه في السينمات وتحقيقه إيرادات كبيرة مع أكثر من ٣٧٤ ألف تذكرة، كما تصدر مشاهدات المنصة بالمملكة العربية السعودية في أول يوم طرحه.

فيلم "إسعاف" أول بطولة سينمائية لـ بسمة داود في المملكة العربية السعودية وتقوم فيه بدور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض وتجمعها الأحداث بـ عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض.

فيلم "إسعاف" بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، والفنان محمد القحطاني، والفنانة بسمة داود، ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا ومن إخراج كولين توج.

وفي سياق آخر، يعرض حاليا لبسمة داود مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية انت وحدك، وتظهر بشخصية نهى التي تعمل صحفية وتعتبر الصديقة المقربة لـ تارا عماد.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هو حلقات منفصلة متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات، والعمل يضم عدد كبير من النجوم. حكاية Just You بطولة تارا عماد، بسمة داود، وفاء صادق، عمرو جمال، تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم وإنتاج كريم أبو ذكري.