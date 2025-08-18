في 5 أيام.. إيرادات "درويش" تقترب من 13 مليون جنيه

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس، فيلم "درويش" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم الصيف السينمائي لعام 2025.

وحقق الفيلم أمس الأحد 17 أغسطس، يومه الخامس بالسينمات 2 مليون و80 ألفا و36 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في خمسة أيام من إيرادات 12 مليونا و572 ألفا و787 جنيها.

"درويش" إخراج: وليد الحلفاوي، تأليف: وسام صبري، وبطولة: عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب، ظهور خاص لـ محمد شاهين، كما تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف، إلى جانب قيامها بالتعليق الصوتي ضمن الأحداث، ومن ضيوف الفيلم أيضا الإعلامي الكبير محمود سعد.