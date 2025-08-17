مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم الفنان محمد ممدوح

كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب، عن تكريم النجم محمد ممدوح في حفل افتتاح الدورة الثالثة في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر المقبل.

يأتي تكريم محمد ممدوح تقديرا لمشوار نجم شاب حافل بالأعمال السينمائية الناجحة وتكريما لجيل من المواهب التمثيلية الشابة المميزة.

وأعرب "ممدوح" عن تقديره للمهرجان لاختياره للتكريم مشيرا إلى أن التكريم يضع الفنان في مسئولية كبيرة تجاه خطواته المقبلة وأنه يجب ألا يقل في أعماله عن المستوى الذي استحق عنه هذا التكريم، معلنا عن إهداء التكريم لأبناء جيله الذي يفخر بالإنتماء إليه خاصة وأنه يضم الكثير من المواهب التي حققت نجاحا وانتشارا فنيا كبيرا.

من جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن إدارة المهرجان حريصة على اختيار أصحاب التجارب الفنية المميزة للتكريم وإلقاء الضوء على أعمالهم الفنية خاصة السينمائية منها، مشددا على أن محمد ممدوح صاحب تجربة ملهمة وحافلة بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين الكوميدي والأكشن والميلودراما التي حققت نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا، لافتا إلى أن "ممدوح" ينتمي لنوعية الممثلين الذين يبحثون عن الدور وواقعيته وتأثيره لدى الجمهور، لذلك فهو يتصدر الأفيش في أعمال مثل أبو صدام الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويشارك في أعمال بطولة جماعية تارة أخرى حبا في شخصية جذبته لتقديمها مثل روكي الغلابة وعيار ناري وتراب الماس والأصليين والفيل الأزرق والخلية والسادة الأفاضل الذي انتهى من تصويره مؤخرا.

وذكر أنه من المقرر أن تقام ندوة تكريمية يتحدث فيها محمد ممدوح للنقاد والصحفيين ووسائل الإعلام عن مشواره الحافل الذي يضم ما يزيد عن الـ 30 فيلما.