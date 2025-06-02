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طرح البوستر الرسمي لفيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود

12:26 ص الإثنين 02 يونيو 2025

بوستر فيلم في عز الضهر1

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كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة بوستر الدعائي لفيلم "في عز الضهر"، استعدادا لعرضه في السينمات يوم ١٨ يونيو المقبل.

فيلم "في عز الضهر" تم تصويره في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفي على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء الجريمة والتشويق التي تدور حولها أحداثه.

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

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فيلم في عز الضهر جميلة عوض شيرين رضا محمود البزاوي إيمان العاصي
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