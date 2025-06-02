طرح البوستر الرسمي لفيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة بوستر الدعائي لفيلم "في عز الضهر"، استعدادا لعرضه في السينمات يوم ١٨ يونيو المقبل.

فيلم "في عز الضهر" تم تصويره في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفي على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء الجريمة والتشويق التي تدور حولها أحداثه.

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

اقرأ أيضا..

بتهمة التزوير.. "المؤلفين والملحنين" تُحيل الملحن بهاء حسني للتحقيق

وفاة والد مؤدي المهرجانات أبو ليلة.. تعرف على موعد ومكان الجنازة