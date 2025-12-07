جدة- منى الموجي:

يعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر، ضمن فعاليات دورته الخامسة، فيلم "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي، وهو العرض الأول له في العالم العربي.

وطرحت الجهات المنتجة للفيلم الإعلان التشويقي، وكشف عن الرحلة إنسانية التي تجمع ما بين الحب والطموح والروابط العائلية التي تصمد عبر الزمن.

أبطال الفيلم

يضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، شريف الدسوقي، عمرو عابد. وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

القاهرة وفيينا

تم تصوير الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبدالرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل. الفيلم من إنتاج Cinenovo، فيلم كلينيك، لاجوني للإنتاج السينمائي، فيلم سكوير.