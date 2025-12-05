تعرف على تفاصيل فيلم "هجرة" قبل عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

عبرت المخرجة آن ماري جاسر عن سعادتها بعرض فيلمها "فلسطين 36" أمام الجمهور العربي، مؤكدة أنه الأهم بالنسبة لها، وذلك قبل مشاهدته مع حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

قدمت آن الفيلم، للحضور بصحبة مجموعة من صانعيه، بينهم: كريم داوود، جلال الطويل، مريم أبو خالد، والمنتج عزام فخر الدين.

وقالت آن "اليوم كتير مهم بالنسبة لينا، ده أول عرض للفيلم بالعالم العربي، وإحنا هون عشان الجمهور العربي، متوترة شوي، لأنه أهم جمهور عندي"، مضيفة "فيلم فلسطين 36 أكبر مشروع وأكبر عمل عملته في حياتي".

"فلسطين 36" يشارك في بطولته كريم داوود، يافا بكري، روبرت أرامايو، جلال الطويل، كامل الباشا، هيام عباس، صالح بكري، ظافر العابدين، كتابة وإخراج آن ماري جاسر.

تدور الأحداث في عام 1936، حول الثورة الكبرى (الثورة العربية في فلسطين) ضد الاستعمار البريطاني، من خلال تتبع حياة المزارعين الفلسطينيين، وسكان المدن، والضباط البريطانيين.