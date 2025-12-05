كشفت يانجو بلاي عن موعد عرض فيلم "فيها ايه يعني؟" على منصتها بعد عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائي.

نشرت "يانجو بلاي" بوستر الفيلم عبر صفحتها على فيسبوك وكتبت: "ايوة اللي انت شايفه حقيقي، فيلم فيها ايه يعني حصريا ومباشرة بعد السينما على يانجو بلاي يوم 11 ديسمبر".

كواليس فيلم "فيها ايه يعني؟

تدور أحداث الفيلم حول محاسب متقاعد يعيش أسيرًا لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مسارًا غير متوقع، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، تأليف وليد المغازي ودينا ماهر، إخراج عمر رشدي حامد.

