إعلان

حسين فهمي وإبراهيم عيسى وأحمد حاتم الأبرز.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم الملحد

كتب : معتز عباس

10:56 م 27/12/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    احمد حاتم في عرض الملحد
  • عرض 21 صورة
    احمد حاتم واسعاد يونس
  • عرض 21 صورة
    اسعاد يونس من فيلم الملحد
  • عرض 21 صورة
    اسعاد يونس والسبكي
  • عرض 21 صورة
    الفنانة مي القاضي من فيلم الملحد
  • عرض 21 صورة
    حسين فهمي في عرض الملحد
  • عرض 21 صورة
    حسين فهمي وابراهيم عيسى والسبكي
  • عرض 21 صورة
    خالد منتصر وابراهيم عيسى
  • عرض 21 صورة
    ابراهيم عيسى وحسين فهمي من فيلم الملحد
  • عرض 21 صورة
    محمود حميدة وصابرين في العرض الخاص للملحد
  • عرض 21 صورة
    محمود حميدة في العرض الخاص للملحد (2)
  • عرض 21 صورة
    محمود حميدة في العرض الخاص للملحد (1)
  • عرض 21 صورة
    محمود حميدة وصابرين
  • عرض 21 صورة
    نجلاء بدر تصل عرض فيلم الملحد
  • عرض 21 صورة
    نجلاء بدر على الريد كاربت
  • عرض 21 صورة
    محمود حميدة وصابرين في عرض فيلم الملحد
  • عرض 21 صورة
    نجلاء بدر والسبكي في عرض فيلم الملحد
  • عرض 21 صورة
    نجلاء بدر والسبكي
  • عرض 21 صورة
    نجلاء بدر في عرض فيلم الملحد
  • عرض 21 صورة
    وصول محمود حميدة عرض فيلم الملحد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيم مساء اليوم السبت، العرض الخاص لفيلم الملحد، في إحدى السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

احتفل أبطال وصناع فيلم "الملحد" بالعرض الخاص، والتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، أبرزهم مؤلف الفيلم الكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي، والأبطال حسين فهمي، احمد حاتم، نجلاء بدر، ومحمود حميدة.

وحضر العرض الخاص كلًا من صابرين، إسعاد يونس، مي القاضي، وغيرهم من النجوم.

فيلم المُلحد تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد حاتم، وصابرين، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وشيرين رضا، وتارا عماد، ودرة.

فيلم الملحد، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، محمود حميدة.

فيلم الملحد إبراهيم عيسى حسين فهمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء