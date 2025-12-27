أول ظهور لمحمود حميدة في عرض فيلم الملحد بعد خروجه من المستشفى

أقيم مساء اليوم السبت، العرض الخاص لفيلم الملحد، في إحدى السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي.

احتفل أبطال وصناع فيلم "الملحد" بالعرض الخاص، والتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، أبرزهم مؤلف الفيلم الكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي، والأبطال حسين فهمي، احمد حاتم، نجلاء بدر، ومحمود حميدة.

وحضر العرض الخاص كلًا من صابرين، إسعاد يونس، مي القاضي، وغيرهم من النجوم.

فيلم المُلحد تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد حاتم، وصابرين، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وشيرين رضا، وتارا عماد، ودرة.

