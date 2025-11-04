بعد غياب امتد لأكثر من 3 أعوام، يعود النجم أحمد حلمي إلى شاشة السينما من خلال فيلم "أضعف خلقه" للمخرج عمر هلال، وهو الفيلم الذي يجمعه لأول مرة مع النجمة هند صبري.

الفيلم يشهد تكرار التعاون بين شركتي فيلم كلينك وفرونت رو فيلمد إنترتينمنت، إذ سبق وأنتجا "أصحاب ولا أعز" النسخة العربية من فيلم Perfect Strangers، إلى جانب شركة أرابيا بيكتشرز، بعد تعاونهما السابق في الفيلم السعودي الكوميدي الفانتازي مسألة حياة أو موت، الذي تم الإعلان عنه خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي العام الماضي. كما تشارك في الإنتاج شركة بي سكوير للمنتج أحمد بدوي.

أحمد حلمي قام ببطولة فيلم واحد تاني وعُرض في 2022، ولكنه ظهر كضيف شرف في فيلم ضي.. سيرة أهل الضي، الذي تم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائي.

ويؤدي حلمي في الفيلم دور عالم حيوانات يعمل في حديقة الحيوان بالجيزة. تدور الأحداث في عام 2007، عندما كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حالياً عملية تطوير شاملة، فقدت بريقها السابق منذ زمن. وسط أقفاصها المتهالكة، يكافح عالم الحيوانات المخلص للحفاظ على مبادئه في ظل تراجع الموارد. وفي منزله، يواجه ضغوطاً متزايدة، تتمثل في الدخل المتواضع الذي بالكاد يكفي أسرته، والحمل غير المتوقع الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة داخل الأسرة. ومع مشاهدته لمعاناة الحيوانات التي أقسم على حمايتها، يبدأ برؤية انعكاس أسرته فيهم، حيث أنهم محاصرون بالظروف ويسعون إلى الحرية. عندما يعرض أحد الزوار الأثرياء "تبني" بعض الحيوانات الزائدة عن الحاجة في الحديقة، يجد هذا العالم نفسه أمام مأزق أخلاقي مؤلم يختبر حدود النزاهة والتضحية والحب.

"أضعف خلقه" من إخراج عمر هلال الذي سبق أن قدم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، الذي حقق نجاحاً وفاز بعدة جوائز، وكان هو أول تعاون له مع فيلم كلينك، كما كان أيضًا هو الاختيار الرسمي لمصر لتمثيلها في جوائز الأوسكار.

ويعلق محمد حفظي، مؤسس ومدير شركة فيلم كلينك في بيان صحفي، قائلا "أضعف خلقه هو أحد أكثر المشاريع طموحاً التي خضناها على الإطلاق. هذا الفيلم يجمع منتجين يتميزون ليس فقط بذكائهم التجاري، بل بشغفهم بسرد قصص تتجاوز حدود المنطقة وتصل إلى الوجدان في كل مكان".

ويضيف جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي لشركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت "قصة الفيلم تسلط الضوء على قضية حق الحيوانات في حياة كريمة، وهو موضوع نادراً ما يتم تناوله في السينما العربية، لكنه في جوهره عن الإنسانية، عن التعاطف، والاختيارات، والقدرة على الصمود، وهي الأشياء التي تشكل هويتنا".

ويقول المخرج عمر هلال "نشأت في القاهرة، وكانت حديقة الحيوان بالجيزة بالنسبة لي مكانًا يجمع بين الدهشة والمأساة الصامتة. فيلم أضعف خلقه يلتقط هذا التوتر بين الجمال والاضمحلال، بين الحب والفقد. أنا ممتن لوجود شركاء يشاركونني الشغف بسرد القصص الجريئة عميقة المعنى".

يمزج فيلم أضعف خلقه بين الكوميديا السوداء والدراما والتشويق، مقدّماً حكاية رمزية جريئة عن الحب والبقاء والتنازلات الأخلاقية، وتنتهي بأحداث غير متوقعة.