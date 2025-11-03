كتبت- منى الموجي:

كشفت المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، عن عملها السينمائي الجديد بعنوان "باب". ويجسد الفيلم دراما نفسية سوداوية تقودها شخصية نسائية، يحول وجع الفقد إلى تجربة سريالية، مستعرضاً عمق النفس الإنسانية وتعقيداتها.

ويشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العرض العالمي الأول للفيلم، وهو أحد أبرز وأقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي، والمهرجان العربي الوحيد المصنف في الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

وفي بيان صحفي، قالت نايلة الخاجة: "إنّ مشاركتي كأول سيدة إماراتية يُعرض لها فيلم في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تتجاوز في رمزيتها حدود الإنجاز الشخصي، لتغدو نقطة تحول حقيقية في نظرة الجمهور الإقليمي إلى السينما الإماراتية. ففيلم باب لا يرتكز على الإبهار البصري، بل يبحر في عوالم النفس البشرية عبر لغة الصوت والصمت، وبما يُخفى أكثر مما يُرى. ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الرؤية الثابتة والإيمان العميق لسلطان سعيد الدرمكي، الذي كان دعمه استثنائياً بكل معنى الكلمة ويستحق مني خالص الامتنان والتقدير".

يحكي فيلم "باب" قصة امرأة تطاردها أشباح الفقد بعد رحيل أختها التوأم. ويلازمها طنين مستمر، كجرحٍ لا يلتئم، فتظل عالقة بين أطياف الذاكرة وأوهام العقل، إذ يعيد الحزن تشكيل معالم واقعها. ويذوب في هذا العمل الفاصل بين الحياة والموت، ليصبح الصمت لغة العاطفة، وتتحول الصحراء إلى مرآةٍ للعقل والروح.

يشارك في الفيلم الأبطال شيماء الفضل، هدى الغانم، ميرا المدفع، صبيحة ماجوانكار ومنصور النعماني، كتابة مسعود أمر الله العلي ونايلة الخاجة، موسيقى إيه. آر. رحمان، مدير التصوير روغير ستوفرز (عضو الجمعيتين الأمريكية والهولندية للمصورين السينمائيين)، إنتاج نايلة الخاجة، سلطان سعيد الدرمكي، وجود إس والكو، وشركة دارك ديونز للإنتاج، إخراج نايلة الخاجة.

تم تصوير فيلم باب بالكامل في مواقع مختلفة من دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 140 فناناً وفنياً، من بينهم أكثر من 20 إماراتياً في الأقسام الإبداعية الرئيسية.

وبعد جولته في المهرجانات السينمائية، من المقرر أن ينطلق الفيلم في عرض واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع عام 2026.