تصوير- منى الموجي:

استقبلت سينما التحرير، اليوم الخميس 27 نوفمبر، عرضا خاصا لفيلم "ولنا في الخيال.. حب" للمخرجة سارة رزيق، بحضور عدد من النقاد والصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية، وعقب انتهاء الفيلم، أقيم مؤتمر صحفي لمناقشة العمل مع صناعه، وبينهم: المنتج صفي الدين محمود، النجم أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد، الموسيقار خالد حماد، ومهندس الديكور حمزة طه، وأدارت المؤتمر الكاتبة الصحفية علا الشافعي.

التجربة الأولى

وقال المنتج صفي الدين محمود "أشكر سارة جدا، فعلا فيلم نفخر إن اسمنا موجود عليه وعايز أشكر أستاذ حمزة طه مهندس الديكور، ومحمد حسن جاد مدير التصوير، فخور اكتر حاجة إننا عندنا مخرجة ومؤلفة بتعمل فيلمها الروائي الطويل لأول مرة ومدير التصوير ومهندس الديكور والمونتاج لأول مرة".

صنّاع جدد

وتابع "ضخ صناع جدد للمهنة أهم من أي فيلم، حاجة كبيرة وأكبر من فكرة صناعة فيلم، محدش متأجر يعمل فيلم، الناس كلها بتعمله بروحها وبدمها، وإن شاء الله يكون نقلة ليهم، بعته لـ خالد كمال قالي أنا السيناريو ده عايز أكون موجود فيه بأي صورة، أي حد كان يقرأ السيناريو بيشتريه ويقول العالم ده يلزمني، وقلت لسارة ده مشروع دولة المفروض الدولة تنتج ده، لأني هشوف الأوبرا وأكاديمية الفنون والأماكن الثقافية في مصر بشكل لائق يستحق أن الدولة تقف ورانا".

فيلم "ولنا في الخيال.. حب" عُرض لأول مرة على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر الماضي، تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق.