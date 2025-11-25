بطل "كان ياما كان في غزة" لـ"مصراوي": هذا هو المشهد الأصعب

تنظم مؤسسة هوليوود للفيلم العربي، بالتعاون مع نيويورك فيلم أكاديمي، عرضا خاصا لفيلم "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، الذي تم ترشيحه ليمثل مصر ضمن جوائز الأوسكار.

يُعرض الفيلم يوم 5 ديسمبر المقبل، في فرع نيويورك فيلم أكاديمي الموجود بـ لوس أنجلوس.

عقب انتهاء عرض الفيلم تُقام مناقشة مع مخرجة العمل سارة جوهر بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال السينما.

يحكي فيلم "عيد ميلاد سعيد - هابي بيرث داي" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع الطفلة نيللي ابنة صاحبة المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

هابي بيرث داي بطولة نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، وهو تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، إنتاج أحمد الدسوقي "إسكاي ليميت" وفيلم سكوير، immersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الحاصل على الأوسكار الشهير جيمي فوكس.