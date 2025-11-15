"القاهرة السينمائي" يقدم صناع وأبطال "شكوي رقم 713317" لجمهور المهرجان

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي وإسلام فاروق:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم السبت 15 نوفمبر، عرض فيلم شكوى رقم 713317، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، في دورته السادسة والأربعين.

وقدم القائمون على المهرجان صناع وأبطال الفيلم لحضور المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية "نقدم صوت مصري واعد يقدم فيلمه الأول، ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي هو ياسر شفيعي، وفريق الفيلم: محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، محمد رضوان، جهاد حسام الدين، تامر نبيل".

"شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة.

تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.

يُعد المخرج ياسر شفيعي صانع أفلام مصري بدأ مسيرته بعيدًا عن السينما كمصمّم مجوهرات، قبل أن يتجه إلى الإخراج بعد دراسته في أكاديمية الفنون ومدرسة الجيزويت للسينما. وحصدت أفلامه القصيرة عدة جوائز، من بينها: "حلم المشهد"، "التدريبات القصوى لتحسين الأداء"، و"الراجل اللي بلع الراديو". ويأتي "شكوى رقم 713317" ليصبح أول فيلم روائي طويل له.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.