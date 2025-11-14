أحمد مراد يكشف موعد عرض فيلم "الست" في السينمات

كشف السيناريست أحمد مراد عن موعد عرض فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي بدور العرض السينمائي، وذلك على هامش ندوته التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأكد مراد خلال حديثه عن الفيلم أحد أصعب التجارب التي مر بها هو والمخرج مروان حامد، وان الفيلم من المقرر عرضه بالسينمات خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما كشف أحمد مراد عن موعد بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وذلك خلال الشهر المقبل.

يتناول فيلم "الست" السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، أحمد داود.

وكانت آخر مشاركات أحمد مراد على شاشة السينما بفيلم "كيرة والجن" عام 2022.

