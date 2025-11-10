إعلان

انطلاق 10 ورش عمل ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها السابعة

كتب : منى الموجي

11:12 م 10/11/2025

انطلقت اليوم الاثنين 10 نوفمبر فعاليات النسخة السابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، المنصة الصناعية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، وبدأت 10 ورش عمل متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المجالات السينمائية.

تهدف هذه الورش إلى تعزيز المهارات الإبداعية والمهنية لصناع السينما، وتتنوع موضوعاتها لتشمل: أفلام النوع، وبناء قدرات صناع الأفلام، وتطوير المسلسلات القصيرة، والارتجال في التمثيل، والخيال في المونتاج، وبرمجة المساحات السينمائية، ويوم القاهرة للصناعة للشباب، وإخراج المشاهد ذات العبء العاطفي، والترميم الرقمي، بالإضافة إلى ورشة "ما وراء الكادر: السرد التفاعلي (XR)" التي تقام لأول مرة في مصر لتسليط الضوء على أساليب السرد الجديدة التي تمزج بين الفن والتقنية.

وشهدت الورش إقبالًا كبيرًا، إذ تلقى المهرجان أكثر من 900 طلب التحاق، تم اختيار نحو 330 مشاركًا من صناع الأفلام المصريين والعرب من السودان وتونس والأردن والمغرب. ويعد هذا العدد هو الأكبر للمشاركين في تاريخ ورش المهرجان.

يشرف على الورش نخبة من أبرز المدربين والخبراء الدوليين والمصريين، من بينهم: المخرجة والكاتبة الإيطالية سيمونا نابولي، وخبراء جمعية جوسلين صعب لترميم الأفلام أوسن الصواف، ومنير المحمود، وإيدر بن سلامة، والسيناريست المصري محمود عزت، والمنتج الإيطالي جيوفاني روبيانو، والكاتبة والمخرجة سيسليا باجلياراني، والاستشارية النفسية للسيناريو سيهار صلاح، والمونتير ياسر عزمي، ومدرب التمثيل رمزي لينر، والمخرجة ومنسقة المشاهد ذات الطابع العاطفي سندس شبايك، والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج بسام مرتضى، ومهندس الصوت عبدالرحمن محمود، والمدير الفني لفيلم لاب فلسطين حنا عطا الله، والمبرمجة نّوارة شكري، والمبرمج محمد أمين.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الورش هذا العام يزيد إلى أكثر من ضعف عدد الورش التي أقيمت في النسخة السادسة من أيام القاهرة لصناعة السينما.

أيام القاهرة لصناعة السينما

أيام القاهرة لصناعة السينما هي المنصة الصناعية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 2018. تهدف إلى توفير مساحة للتواصل والنقاش والتعليم والابتكار لصناع السينما من المنطقة العربية والعالم، وتتضمن برامج لدعم المشاريع في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى الورش والمحاضرات والندوات.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

