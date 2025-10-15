22 أكتوبر.. طرح "السادة الأفاضل" في دور العرض السينمائي

أعلنت الشركات المنتجة لفيلم السادة الأفاضل، عن موعد جديد لطرحه في دور العرض السينمائي، إذ من المقرر أن يشاهده الجمهور في مصر يوم 22 أكتوبر الجاري.

وتطرح الجهات المنتجة الفيلم للعرض الجماهيري في العالم العربي يوم 30 أكتوبر.

يُذكر أنه تم الكشف عن الملصقات الدعائية للفيلم، استعدادا لعرضه، وظهر كل نجم من النجوم المشاركين على ملصق دعائي منفرد، وهم: محمد ممدوح، ناهد السباعي، أشرف عبدالباقي، انتصار، طه دسوقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، علي صبحي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر.

"السادة الأفاضل" من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، امباير.